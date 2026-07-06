Siemens Healthineers Aktie

35,02EUR 0,17EUR 0,49%
Siemens Healthineers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.07.2026 11:48:22

Siemens Healthineers Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Für das vergangene Geschäftsquartal erwartet Falko Friedrichs ein fünfprozentiges organisches Umsatzwachstum, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick schrieb. Dagegen sollten das operative Ergebnis (Ebit) und mehr noch das bereinigte Ergebnis je Aktie deutlich zurückgegangen sein - vor allem wegen der inflationären Kostenentwicklung im Zuge des Nahost-Kriegs sowie der Gewinnerosion im Diagnostikgeschäft, die dem harten Wettbewerb in China geschuldet sei. Die bei der Vorlage der letzten Quartalszahlen gesenkten Ziele für das Geschäftsjahr sollten bestätigt werden. Um diese zu erreichen, müssten sich aber die Margen im laufenden Schlussquartal verbessern./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Hold
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
35,36 € 		Abst. Kursziel*:
7,47%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
35,02 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,51%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

mehr Nachrichten