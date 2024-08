HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen von 58,20 auf 57,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Auch das dritte Geschäftsquartal 2023/24 des Medizintechnikkonzerns sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Odysseas Manesiotis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte senkte seine langfristigen Gewinnerwartungen leicht wegen der Normalisierung des Wachstums im Geschäft mit bildgebenden Geräten. Insgesamt bleibe er aber vorsichtig optimistisch, so der Analyst. Mit Blick auf China gebe es eine etwas aufgestaute Nachfrage und regionale Stimulusprogramme./mis/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2024 / 16:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.