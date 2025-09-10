Siemens Healthineers Aktie

48,06EUR 0,04EUR 0,08%
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

10.09.2025 22:05:14

Siemens Healthineers Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach einem Kreise-Bericht über einen möglichen Verkauf des Diagnostikbereichs auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der im Raum stehende Verkaufspreise scheine die durchwachsene Geschäftsentwicklung der Sparte angemessen zu reflektieren, schrieb Julien Dormois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Grundsätzlich blickt der Analyst positiv auf den Medizintechnikkonzern. Es stünden Kurstreiber an./rob/mis/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

