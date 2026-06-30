SMA Solar Aktie
|63,10EUR
|5,30EUR
|9,17%
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
SMA Solar Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Constantin Hesse kommentierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen Bericht über ein mögliches Importverbot für chinesische Wechselrichter. Sollte dies so umgesetzt werden, glaubt der Experte, dass dies westlichen Anbietern ? darunter auch SMA Solar ? erheblich zugutekommen würde. Der Vorschlag könne aber noch geändert oder gänzlich verworfen werden, fügte der Experte hinzu./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 09:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 09:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64,35 €
|
Abst. Kursziel*:
15,00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
63,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,27%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SMA Solar AG
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16:49
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel 74 Euro (dpa-AFX)
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|SMA Solar Buy
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|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|SMA Solar Halten
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|14.05.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
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|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:45
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SMA Solar AG
|63,00
|9,00%
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|16:37
|Yara International ASA Hold
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|16:35
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:59
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|15:57
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|15:56
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|15:45
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:43
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:45
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|14:09
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|13:56
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|13:37
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|12:09
|AB InBev Buy
|UBS AG
|11:23
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|11:22
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:09
|thyssenkrupp nucera Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:00
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|RELX Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:49
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|10:01
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:58
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Prosus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09:04
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:03
|UBM Development
|Erste Group Bank
|09:01
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|08:56
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:56
|Akzo Nobel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:54
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|08:46
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:44
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|08:44
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital
|08:43
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:42
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|08:30
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|08:27
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|08:25
|Broadcom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|08:07
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|08:06
|easyJet Neutral
|UBS AG
|07:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Siemens Buy
|UBS AG
|07:27
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:55
|Akzo Nobel Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|EssilorLuxottica Overweight
|JP Morgan Chase & Co.