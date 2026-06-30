SMA Solar Aktie

63,10EUR 5,30EUR 9,17%
SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

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30.06.2026 15:45:25

SMA Solar Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Constantin Hesse kommentierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen Bericht über ein mögliches Importverbot für chinesische Wechselrichter. Sollte dies so umgesetzt werden, glaubt der Experte, dass dies westlichen Anbietern ? darunter auch SMA Solar ? erheblich zugutekommen würde. Der Vorschlag könne aber noch geändert oder gänzlich verworfen werden, fügte der Experte hinzu./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2026 / 09:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 09:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
64,35 € 		Abst. Kursziel*:
15,00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
63,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,27%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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15:45 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
15.05.26 SMA Solar Halten DZ BANK
14.05.26 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
13.05.26 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

SMA Solar AG 63,00 9,00% SMA Solar AG

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15:59 Tesla Buy Deutsche Bank AG
15:57 United Parcel Service Buy UBS AG
15:56 Philips Market-Perform Bernstein Research
15:45 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
15:43 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:45 Santander Outperform RBC Capital Markets
14:09 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
13:56 Unilever Kaufen DZ BANK
13:37 Beiersdorf Halten DZ BANK
12:09 AB InBev Buy UBS AG
11:23 AB InBev Outperform Bernstein Research
11:22 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
11:09 thyssenkrupp nucera Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:00 Siemens Energy Outperform Bernstein Research
10:59 RELX Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:49 Hermès Outperform Bernstein Research
10:01 Siemens Energy Buy Jefferies & Company Inc.
09:58 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
09:58 Prosus Buy Deutsche Bank AG
09:57 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
09:04 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
09:03 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:03 UBM Development Erste Group Bank
09:01 K+S Sell Deutsche Bank AG
08:56 GSK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:56 Akzo Nobel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:54 Zalando Buy Deutsche Bank AG
08:47 Jungheinrich Buy Warburg Research
08:46 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:44 GSK Underweight Barclays Capital
08:44 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
08:43 Hennes & Mauritz AB Sector Perform RBC Capital Markets
08:42 BAT Buy Deutsche Bank AG
08:30 Siemens Hold Deutsche Bank AG
08:27 Deutsche Telekom Buy UBS AG
08:25 Broadcom Buy Jefferies & Company Inc.
08:21 adidas Buy Deutsche Bank AG
08:07 Heidelberg Materials Buy UBS AG
08:06 easyJet Neutral UBS AG
07:41 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:40 Siemens Buy UBS AG
07:27 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:24 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:22 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:21 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:09 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
06:55 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
06:42 EssilorLuxottica Overweight JP Morgan Chase & Co.
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