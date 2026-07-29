NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Constantin Hesse befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem Einfuhrverbot der US-Regierung von im Ausland hergestellten Wechselrichtern, die ein zentrales Bauteil für Solarstromanlagen sind. Er geht davon aus, dass SMA angesichts seiner Wechselrichter-Produktion in den USA sowie der starken Marktposition von Sungrow im US-Großanlagensegment davon profitieren dürfte./rob/edh/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 05:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 05:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.