SMA Solar Aktie

32,34EUR 0,62EUR 1,95%
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

11.03.2026 11:33:25

SMA Solar Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SMA Solar nach vorläufigen Zahlen deutlich angehoben von 17 auf 28 Euro, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Photovoltaikkonzern habe mit dem Jahresumsatz die eigene Planung und den Konsens übertroffen, wobei das Schlussquartal die erwartete Schwäche gezeigt habe, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die Restrukturierungsmaßnahmen des Unternehmens zeigten Wirkung./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 08:05 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
31,62 € 		Abst. Kursziel*:
-11,45%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
32,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,42%
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

