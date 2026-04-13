Springer Nature Aktie
|17,72EUR
|0,46EUR
|2,67%
WKN DE: SPG100 / ISIN: DE000SPG1003
Springer Nature Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Springer Nature mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Julien Roch gab am Montag seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Medienbranche. Beim Wissenschaftsverlag erwartet er am 5. Mai eine anhaltend gute organische Entwicklung. Währungsseitig gebe es allerdings eine enorme Bremswirkung./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 09:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Overweight
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
17,54 €
|
Abst. Kursziel*:
36,83%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
17,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,44%
|
Analyst Name::
Julien Roch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Springer Nature
|
15:58
|Verluste in Frankfurt: SDAX mit Abgaben (finanzen.at)
|
15:04
|ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Springer Nature auf 'Overweight' - Ziel 24 Euro (dpa-AFX)
|
08.04.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Springer Nature - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
02.04.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
01.04.26
|EQS-News: Springer Natures Vorständin Finanzen wird das Unternehmen bis Ende 2026 verlassen (EQS Group)
|
01.04.26
|EQS-News: Springer Nature’s CFO to leave the company by the end of 2026 (EQS Group)
|
01.04.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.at)
|
27.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX am Mittag (finanzen.at)