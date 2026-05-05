Pfizer Aktie
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WKN: 852009 / ISIN: US7170811035
Pfizer Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Der Pharmakonzern habe einen soliden Jahresstart hingelegt, schrieb Chris Schott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick sei bestätigt worden, wobei er noch Luft nach oben sehe./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Pfizer Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 30,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 26,50
|
Abst. Kursziel*:
13,21%
|
Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
$ 26,56
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,95%
|
Analyst Name::
Chris Schott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Pfizer Inc.
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17:11
|ROUNDUP: Neue und alte Medikamente sorgen für überraschendes Wachstum bei Pfizer (dpa-AFX)
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16:04
|S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
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12:06
|Ausblick: Pfizer öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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28.04.26
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24.04.26
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Pfizer Anlegern eine Freude (finanzen.at)
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21.04.26
|S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Pfizer-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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20.04.26
|Erste Schätzungen: Pfizer legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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14.04.26
|S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu Pfizer Inc.
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