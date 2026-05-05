Pfizer Aktie

22,78EUR 0,25EUR 1,09%
Pfizer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.05.2026 20:13:59

Pfizer Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Der Pharmakonzern habe einen soliden Jahresstart hingelegt, schrieb Chris Schott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick sei bestätigt worden, wobei er noch Luft nach oben sehe./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 13:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Pfizer Inc. Neutral
Unternehmen:
Pfizer Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 30,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 26,50 		Abst. Kursziel*:
13,21%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 26,56 		Abst. Kursziel aktuell:
12,95%
Analyst Name::
Chris Schott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Pfizer Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Pfizer Inc.

mehr Analysen
10.04.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.03.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
10.03.26 Pfizer Neutral UBS AG
04.02.26 Pfizer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.02.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Pfizer Inc. 22,51 -0,11% Pfizer Inc.

Aktuelle Aktienanalysen

20:13 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
19:48 AXA Outperform RBC Capital Markets
19:42 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
19:32 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
19:32 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
19:31 Meta Platforms Kaufen DZ BANK
17:10 UniCredit Kaufen DZ BANK
15:37 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:59 Apple Neutral UBS AG
14:58 Ferrari Outperform Bernstein Research
14:56 Under Armour Buy UBS AG
14:55 United Parcel Service Buy UBS AG
14:54 FedEx Buy UBS AG
14:35 Merck Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:31 SAP Overweight Barclays Capital
14:18 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
14:14 Airbus Overweight Barclays Capital
14:11 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
14:09 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
13:58 Saint-Gobain Sell UBS AG
13:35 National Grid Outperform Bernstein Research
13:34 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
13:33 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
13:33 Iberdrola Verkaufen DZ BANK
13:32 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
13:32 GSK Outperform Bernstein Research
13:31 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
13:30 Enel Underperform RBC Capital Markets
13:29 Santander Halten DZ BANK
13:28 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
13:27 Santander Buy Deutsche Bank AG
13:26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
13:26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
13:25 Stellantis Kaufen DZ BANK
13:24 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:24 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:23 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
13:22 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
13:20 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
13:19 Linde Outperform Bernstein Research
13:17 Yara International ASA Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:17 Befesa Hold Deutsche Bank AG
13:15 BASF Buy Deutsche Bank AG
13:14 SAP Buy UBS AG
13:12 Volkswagen Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:12 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
13:11 Springer Nature Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:11 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:10 Nordex Underperform RBC Capital Markets
13:10 AB InBev Outperform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen