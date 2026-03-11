STRATEC Aktie

18,82EUR -0,02EUR -0,11%
STRATEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: STRA55 / ISIN: DE000STRA555

11.03.2026 07:18:16

STRATEC SE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec von 46 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Diagnostikkonzern könnte schon vor der für den 28. April angekündigten Zahlenvorlage Eckdaten veröffentlichen, schrieb Michael Heider in seinem Ausblick vom Dienstagnachmittag. Die Ende Oktober gesenkten Ziele für 2025 erschienen erreichbar. Die Ziele für 2026 dürften eher vorsichtig ausfallen. Heider revidierte seine Umsatzprognosen nur marginal, die Schätzungen für die Profitabilität aber deutlicher nach unten. Zum beibehaltenen Anlagevotum verwies er auf die günstige Bewertung./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STRATEC SE Buy
Unternehmen:
STRATEC SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19,06 € 		Abst. Kursziel*:
78,38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
18,82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
80,66%
Analyst Name::
Michael Heider 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:18 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.01.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
23.01.26 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.11.25 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
10.11.25 STRATEC Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
