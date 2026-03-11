STRATEC Aktie
|18,82EUR
|-0,02EUR
|-0,11%
WKN DE: STRA55 / ISIN: DE000STRA555
STRATEC SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stratec von 46 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Diagnostikkonzern könnte schon vor der für den 28. April angekündigten Zahlenvorlage Eckdaten veröffentlichen, schrieb Michael Heider in seinem Ausblick vom Dienstagnachmittag. Die Ende Oktober gesenkten Ziele für 2025 erschienen erreichbar. Die Ziele für 2026 dürften eher vorsichtig ausfallen. Heider revidierte seine Umsatzprognosen nur marginal, die Schätzungen für die Profitabilität aber deutlicher nach unten. Zum beibehaltenen Anlagevotum verwies er auf die günstige Bewertung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STRATEC SE Buy
|
Unternehmen:
STRATEC SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19,06 €
|
Abst. Kursziel*:
78,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
18,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
80,66%
|
Analyst Name::
Michael Heider
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|STRATEC SE
|18,82
|-0,11%
