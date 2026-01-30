STRATEC Aktie
|22,55EUR
|0,20EUR
|0,89%
WKN DE: STRA55 / ISIN: DE000STRA555
STRATEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stratec von 27 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ziele für 2025 dürften erreicht worden sein, schrieb Jan Koch in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal. Das Rekordquartal aus dem Vorjahr lege allerdings eine hohe Hürde. Die Ziele für 2026 erwartet er eher konservativ./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: STRATEC SE Hold
|
Unternehmen:
STRATEC SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22,75 €
|
Abst. Kursziel*:
14,29%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
22,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,30%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
Nachrichten zu STRATEC SE
|
23.01.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Stratec auf 'Buy' - Ziel 46 Euro (dpa-AFX)
|
12.12.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX liegt mittags im Plus (finanzen.at)
|
09.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: Das macht der SDAX am Mittag (finanzen.at)
|
08.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
04.12.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.12.25
|SDAX aktuell: SDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Börse Frankfurt: SDAX steigt mittags (finanzen.at)
|
04.12.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)