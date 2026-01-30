STRATEC Aktie

22,55EUR 0,20EUR 0,89%
STRATEC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: STRA55 / ISIN: DE000STRA555

30.01.2026 09:33:05

STRATEC SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stratec von 27 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ziele für 2025 dürften erreicht worden sein, schrieb Jan Koch in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal. Das Rekordquartal aus dem Vorjahr lege allerdings eine hohe Hürde. Die Ziele für 2026 erwartet er eher konservativ./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: STRATEC SE Hold
Unternehmen:
STRATEC SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
22,75 € 		Abst. Kursziel*:
14,29%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
22,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,30%
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

