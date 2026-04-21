Ströer Aktie
|37,78EUR
|0,02EUR
|0,05%
WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Ströer nach einem Update zur Unternehmensgruppe durch Finanzvorstand Henning Gieseke auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Das Kerngeschäft mit Außenwerbung (OOH Media) bleibe ein Lichtblick, schrieb Anna Patrice in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gieseke habe dessen starkes Potenzial betont sowie den Fokus des Managements darauf. Er habe sich auch über die laufenden Bemühungen zum Verkauf von Randgeschäften geäußert samt den damit verbundenen Herausforderungen./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 16:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
37,86 €
|
Abst. Kursziel*:
37,35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,64%
|
Analyst Name::
Anna Patrice
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ströer SE & Co. KGaA
|
16.04.26
|MDAX-Wert Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ströer SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
16.04.26
|MDAX aktuell: MDAX-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
13.04.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
13.04.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
10.04.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
10.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX nachmittags fester (finanzen.at)
|
10.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
10.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Ströer SE & Co. KGaA
|07:22
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:22
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|02.04.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.03.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:22
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.04.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.03.26
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|06.03.26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Ströer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ströer SE & Co. KGaA
|37,88
|0,32%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:19
|Akzo Nobel Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:17
|JCDecaux Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:03
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:03
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:03
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:42
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:05
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Fresenius Medical Care Equal Weight
|Barclays Capital
|06:30
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|06:28
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:15
|TAG Immobilien Overweight
|Barclays Capital
|06:09
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|06:07
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05:59
|RWE Buy
|UBS AG
|05:59
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05:58
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05:57
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|20.04.26
|Inditex Outperform
|Bernstein Research
|20.04.26
|Zalando Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|20.04.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|20.04.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.04.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|ASOS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|HUGO BOSS Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|20.04.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|20.04.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|20.04.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.04.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|20.04.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|20.04.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|20.04.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|20.04.26
|Hermès Neutral
|UBS AG