NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ströer von 70 auf 71 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ströer gewinne weiterhin Marktanteile, während der Margendruck bei JCDecaux anhalten dürfte, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zum europäischen Außenwerbemarkt. Aktuell beschleunige sich die Verschiebung der Werbebudgets in der deutschen Medienlandschaft. In diesen schwierigen Zeiten entwickele sich das Outdoor-Geschäft von Ströer überdurchschnittlich. Übernahmen könnten den Aktienkurs weiter antreiben./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2024 / 20:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2024 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.