ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat T-Mobile US mit Blick auf einen weiteren Kauf auf "Buy" mit einem Kursziel von 186 US-Dollar belassen. Die Übernahme des Mobilfunkgeschäfts und von Frequenzen des Konkurrenten U.S. Cellular dürfte die Verschuldung der Deutsche-Telekom-Tochter ein wenig erhöhen, diese dank Synergien aber auf Dauer verringern, schrieb Analyst John Hodulik in einer am Dienstag vorliegenden Studie. An seinen Kapitalausschüttungsplänen, die Aktienrückkäufe für 17 Milliarden Dollar sowie Dividendenzahlungen von 3 Milliarden Dollar vorsähen, dürfte das Unternehmen nach Abschluss der Transaktion weitgehend festhalten./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2024 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2024 / 16:54 / GMT





