HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Teamviewer von 21 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Kursrückgang seit Jahresbeginn hinke die Aktie des Fernwartungssoftware-Spezialisten dem MDax sowie der europäischen Technologiebranche hinterher, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor den Quartalszahlen Ende Juli sei es aber Zeit für einen neuen Blick. Die Sorgen über die Wachstumsdynamik könnten sich als übertrieben erweisen. Allerdings senkte der Experte seine Umsatz- und operativen Ergebnisprognosen (Ebitda) ein wenig./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2024 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





