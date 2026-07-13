Fraport Aktie
|70,20EUR
|0,85EUR
|1,23%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen und einer Prognosesenkung für das Passagieraufkommen in Frankfurt mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Letzteres sei zwar weitgehend erwartet worden, schrieb Graham Hunt am Montag. Allerdings dürften zurückhaltendere Aussagen zur finanziellen Entwicklung des Flughafenbetreibers dessen Aktien kurzfristig belasten und zu einem Rückgang der Gewinnschätzungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich führen. Der Experte verwies insbesondere auf die wieder zunehmenden Spannungen im Nahen Osten./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 01:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Buy
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69,75 €
|
Abst. Kursziel*:
36,20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
70,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,33%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AG
|
07:52
|Fraport senkt Passagierziele für Frankfurt - Finanzausblick steht (dpa-AFX)
|
10.07.26
|Aufschläge in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
08.07.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX beendet den Mittwochshandel mit klaren Verlusten (finanzen.at)
|
08.07.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
08.07.26
|XETRA-Handel MDAX gibt nach (finanzen.at)
|
07.07.26
|MDAX-Titel Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.06.26
|MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fraport von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.06.26
|Fluglärm-Ausgleich für Kommunen rund um Frankfurt wird 2027 neu geregelt (dpa-AFX)