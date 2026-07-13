Akzo Nobel Aktie
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WKN DE: A2PB32 / ISIN: NL0013267909
Akzo Nobel Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Akzo Nobel nach der Übernahmeofferte von Nippon Paint für die Dekorfarben-Sparte mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst James Hooper hält einen Verkauf nach der Fusion mit Axalta zwar für strategisch sinnvoll, da er Synergien mit Axalta vor allem in den Bereichen Beschichtungen und Konzernfunktionen sieht. Das Gebot in Höhe von 7,5 Milliarden Euro jedoch bedeute eine Unterbewertung von Akzo Deco im Vergleich zu früheren Transaktionen, schrieb er am Montag. Einen Verkauf der Sparte zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahrzehnt hält er für durchaus möglich./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 07:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 07:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Akzo Nobel N.V. Market-Perform
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Unternehmen:
Akzo Nobel N.V.
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Analyst:
Bernstein Research
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Kursziel:
59,00 €
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Rating jetzt:
Market-Perform
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Kurs*:
58,98 €
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Abst. Kursziel*:
0,03%
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Rating update:
Market-Perform
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Kurs aktuell:
58,42 €
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Abst. Kursziel aktuell:
0,99%
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Analyst Name::
James Hooper
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KGV*:
-
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