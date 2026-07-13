ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP von 205 auf 164 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Komplexität der Unternehmens-Informationssysteme (ERP) des Softwarekonzerns sei sowohl ein Vorteil als auch eine Herausforderung für die Umsetzung der KI-Strategie von SAP, schrieb Michael Briest am Sonntag. Das Kursziel sinke vor allem aus Bewertungsgründen./rob/la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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