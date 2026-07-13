SAP Aktie
|138,68EUR
|0,56EUR
|0,41%
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
SAP SE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für SAP von 205 auf 164 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Komplexität der Unternehmens-Informationssysteme (ERP) des Softwarekonzerns sei sowohl ein Vorteil als auch eine Herausforderung für die Umsetzung der KI-Strategie von SAP, schrieb Michael Briest am Sonntag. Das Kursziel sinke vor allem aus Bewertungsgründen./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
164,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
137,38 €
|
Abst. Kursziel*:
19,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
138,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,26%
|
Analyst Name::
Michael Briest
|
KGV*:
-
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