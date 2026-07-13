Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
|507,60EUR
|3,00EUR
|0,59%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Hold" belassen. Der europäische Versicherungssektor sei im vergangenen Monat mit einem durchschnittlichen Kursplus von 7,5 Prozent gut gelaufen, schrieb Philip Kett in einem am Sonntagabend veröffentlichten monatlichen Report. Die Spitzengruppe hätten die Rückversicherer gebildet. Spezial- und Lebensversicherer seien hinterhergehinkt. An den Markterwartungen habe es nur wenig Veränderung gegeben./ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 05:45 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
600,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
503,60 €
|
Abst. Kursziel*:
19,14%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
507,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,20%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
10.07.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt letztendlich (finanzen.at)
|
09.07.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
09.07.26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09.07.26
|Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09.07.26
|EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Release of a capital market information (EQS Group)
|
09.07.26
|EQS-CMS: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
09.07.26