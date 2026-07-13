Siemens Energy Aktie
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WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Die Hitzewelle in den USA Anfang Juli habe dem US-Netzbetreiber PJM einen neuen Spitzenlastrekord von 166 Gigawatt eingebracht, schrieb Lucas Ferhani in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Dessen daraus resultierende Warnmeldungen und erhaltene Notfallgenehmigungen, um den Bedarf zu senken - unter anderem durch die Umstellung großer Verbraucher wie etwa Rechenzentren auf Notstromversorgung - wertet der Experte positiv für Siemens Energy. Denn dies untermauere die Argumente für eine gasbefeuerte Stromerzeugung sowie dezentrale Energielösungen für Rechenzentren, um das Risiko von Stromausfällen zu vermeiden./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 18:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 18:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
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Unternehmen:
Siemens Energy AG
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
215,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
154,02 €
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Abst. Kursziel*:
39,59%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
148,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44,51%
|
Analyst Name::
Lucas Ferhani
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KGV*:
-
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