NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Buy" belassen. Die Hitzewelle in den USA Anfang Juli habe dem US-Netzbetreiber PJM einen neuen Spitzenlastrekord von 166 Gigawatt eingebracht, schrieb Lucas Ferhani in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Dessen daraus resultierende Warnmeldungen und erhaltene Notfallgenehmigungen, um den Bedarf zu senken - unter anderem durch die Umstellung großer Verbraucher wie etwa Rechenzentren auf Notstromversorgung - wertet der Experte positiv für Siemens Energy. Denn dies untermauere die Argumente für eine gasbefeuerte Stromerzeugung sowie dezentrale Energielösungen für Rechenzentren, um das Risiko von Stromausfällen zu vermeiden./rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 18:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 18:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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