Fraport Aktie

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Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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13.07.2026 09:15:06

Fraport Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach Verkehrszahlen und einer Prognosesenkung für das Passagieraufkommen in Frankfurt mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Der Flughafenbetreiber habe gleichwohl den Finanzausblick bestätigt, hob Elodie Rall am Montag positiv hervor. Der Rückgang des Passagieraufkommens in Frankfurt im Juni reflektiere wohl vor allem die Umverteilung von Kapazitäten durch die Fluggesellschaft Lufthansa auf den Flughafen München, die im Anschluss an die Schließung ihrer Tochtergesellschaft Cityline erfolgt sei./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 07:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 07:42 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Overweight
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
70,25 € 		Abst. Kursziel*:
21,00%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
71,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,21%
Analyst Name::
Elodie Rall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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