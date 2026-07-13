GSK Aktie
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WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Aus der CALM-1-Studie erwartet Analyst Zain Ebrahim von Camlipixant statistisch signifikante Ergebnisse gegen chronischen Husten, wie er am Sonntag schrieb. Der Ausgang von CALM-2 werde indes wohl weniger eindeutig. Insgesamt bedürfe es aber der vollen Details beider Testreihen und einer klaren Berechenbarkeit des Zulassungswegs, um für steigende Markterwartungen an GSK zu sorgen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2026 / 19:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Underweight
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Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
17,00 £
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Rating jetzt:
Underweight
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Kurs*:
19,61 £
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Abst. Kursziel*:
-13,33%
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Rating update:
Underweight
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Kurs aktuell:
19,62 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,33%
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Analyst Name::
Zain Ebrahim
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KGV*:
-
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