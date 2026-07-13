BAT Aktie
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WKN: 916018 / ISIN: GB0002875804
13.07.2026 07:24:03
BAT Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für British American Tobacco mit einem Kursziel von 5500 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Andrei Andon-Ionita sieht die Briten vor dem Halbjahresbericht Ende Juli gut dastehen, wie er am Montag in seinem Ausblick schrieb./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 01:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 01:04 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BAT PLC (British American Tobacco) Buy
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Unternehmen:
BAT PLC (British American Tobacco)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
55,00 £
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
44,62 £
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Abst. Kursziel*:
23,26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44,19 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,46%
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Analyst Name::
Andrei Andon-Ionita
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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