Boeing Aktie
|193,76EUR
|-1,10EUR
|-0,56%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
13.07.2026 07:24:16
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Im Juni seien 5 Maschinen mehr ausgeliefert worden als im Mai, schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitag nach Auswertung seines Trackers./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 16:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2026 / 11:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 222,28
|
Abst. Kursziel*:
32,72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 222,28
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,72%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Boeing Co.
|
08.07.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
08.07.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones verbucht mittags Verluste (finanzen.at)
|
07.07.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.at)
|
07.07.26
|U-Bootjäger in der Arktis: Dänemark will US-Flugzeuge kaufen (dpa-AFX)
|
06.07.26
|Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
|
06.07.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
06.07.26
|Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Mittag (finanzen.at)
|
06.07.26