FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Beim Industriekonzern müsse man nach vorn schauen, nicht zurück, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine Pause in den Verhandlungen mit Jindal Steel über den Verkauf des Stahlgeschäfts sei keine große Überraschung nach entsprechenden Medienberichten in der jüngsten Zeit./rob/bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.