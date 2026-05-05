thyssenkrupp Aktie

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WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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05.05.2026 13:00:34

thyssenkrupp Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Beim Industriekonzern müsse man nach vorn schauen, nicht zurück, schrieb Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine Pause in den Verhandlungen mit Jindal Steel über den Verkauf des Stahlgeschäfts sei keine große Überraschung nach entsprechenden Medienberichten in der jüngsten Zeit./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Buy
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
14,50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10,30 € 		Abst. Kursziel*:
40,78%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,90%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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