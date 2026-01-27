TRATON Aktie

31,56EUR 0,46EUR 1,48%
TRATON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.01.2026 13:37:10

TRATON Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Traton mit einem Kursziel von 30,50 Euro auf "Hold" belassen. Ein Komplettverkauf der Sinotruk-Beteiligung zum aktuellen, seit Oktober um 40 Prozent gestiegenen Aktienkurs könnte die Verschuldung der VW-Nutzfahrzeugholding halbieren, schrieb Michael Aspinall am Dienstag in seinem Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Auch strategisch wäre ein solcher Schritt folgerichtig. Anlass der Überlegung ist für den Experten die Platzierung von zwei Prozent an Sinotruk aus der vergangenen Woche./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Hold
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
30,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
31,58 € 		Abst. Kursziel*:
-3,42%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
31,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,36%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TRATON

mehr Nachrichten