NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Traton mit einem Kursziel von 30,50 Euro auf "Hold" belassen. Ein Komplettverkauf der Sinotruk-Beteiligung zum aktuellen, seit Oktober um 40 Prozent gestiegenen Aktienkurs könnte die Verschuldung der VW-Nutzfahrzeugholding halbieren, schrieb Michael Aspinall am Dienstag in seinem Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen. Auch strategisch wäre ein solcher Schritt folgerichtig. Anlass der Überlegung ist für den Experten die Platzierung von zwei Prozent an Sinotruk aus der vergangenen Woche./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026





