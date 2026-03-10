TRATON Aktie
|31,80EUR
|0,98EUR
|3,18%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Mit dem Beginn des Krieges im Nahen Osten hätten sich die Aktien der Lkw-Hersteller unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin am Montagabend. Treibstoff sei einer der wichtigsten Kostenfaktoren für die Kunden der Branche. Die Käufer benötigten für ihre großen Investitionen zudem Sicherheit mit Blick auf die Konjunktur. Der Traton-Kurs habe zuletzt auch unter schwachen Geschäftszahlen gelitten./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
31,60 €
|
Abst. Kursziel*:
13,92%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
31,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,21%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
|
05.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.03.26
|TRATON-Aktie dreht ins Plus: Nutzfahrzeugkonzern erwartet Absatz und Umsatz zwischen -5 und +7 Prozent (finanzen.at)
|
04.03.26
|AKTIEN IM FOKUS: Traton holen Verluste auf - Daimler deutlich erholt (dpa-AFX)
|
04.03.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|AKTIE IM FOKUS: Traton-Rückschlag geht vorbörslich weiter - Ausblick vorsichtig (dpa-AFX)
|
04.03.26
|VW-Lkw-Holding Traton bleibt angesichts US-Zöllen und Umfeld vorsichtig (dpa-AFX)