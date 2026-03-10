TRATON Aktie

WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

10.03.2026 11:37:22

TRATON Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Mit dem Beginn des Krieges im Nahen Osten hätten sich die Aktien der Lkw-Hersteller unterdurchschnittlich entwickelt, schrieb Harry Martin am Montagabend. Treibstoff sei einer der wichtigsten Kostenfaktoren für die Kunden der Branche. Die Käufer benötigten für ihre großen Investitionen zudem Sicherheit mit Blick auf die Konjunktur. Der Traton-Kurs habe zuletzt auch unter schwachen Geschäftszahlen gelitten./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:28 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
31,60 € 		Abst. Kursziel*:
13,92%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
31,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,21%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

