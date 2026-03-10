TRATON Aktie
|31,54EUR
|0,72EUR
|2,34%
WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7
TRATON Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Traton von 30,50 auf 33,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäfte des Lkw-Herstellers in Europa entwickelten sich weiterhin positiv, während Traton in den USA von Kapazitätsreduzierungen und einer stabilen Frachtnachfrage profitiere, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Iran-Krieg könne zwar die Industrieproduktion in Europa und den USA stützen, erhöhe aber auch die Risiken für den allgemeinen Konsum der Verbraucher./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Hold
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
33,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
31,68 €
|
Abst. Kursziel*:
4,17%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
31,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,63%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TRATON
|
05.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
05.03.26
|Börse Frankfurt: MDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
04.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.03.26
|TRATON-Aktie dreht ins Plus: Nutzfahrzeugkonzern erwartet Absatz und Umsatz zwischen -5 und +7 Prozent (finanzen.at)
|
04.03.26
|AKTIEN IM FOKUS: Traton holen Verluste auf - Daimler deutlich erholt (dpa-AFX)
|
04.03.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
04.03.26
|AKTIE IM FOKUS: Traton-Rückschlag geht vorbörslich weiter - Ausblick vorsichtig (dpa-AFX)
|
04.03.26
|VW-Lkw-Holding Traton bleibt angesichts US-Zöllen und Umfeld vorsichtig (dpa-AFX)