TRATON Aktie

31,54EUR 0,72EUR 2,34%
TRATON für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: TRAT0N / ISIN: DE000TRAT0N7

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.03.2026 20:50:34

TRATON Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Traton von 30,50 auf 33,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäfte des Lkw-Herstellers in Europa entwickelten sich weiterhin positiv, während Traton in den USA von Kapazitätsreduzierungen und einer stabilen Frachtnachfrage profitiere, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Iran-Krieg könne zwar die Industrieproduktion in Europa und den USA stützen, erhöhe aber auch die Risiken für den allgemeinen Konsum der Verbraucher./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Hold
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
31,68 € 		Abst. Kursziel*:
4,17%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
31,54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,63%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TRATON

mehr Nachrichten