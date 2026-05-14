TUI Aktie
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WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
TUI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen mit einem Kursziel von 10,5 Euro auf "Buy" belassen. Andre Juillard sieht im zweiten Geschäftsquartal des Reisekonzerns eine dynamische Entwicklung in einem schwierigen Umfeld, wie er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar schrieb./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Buy
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Unternehmen:
TUI AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
10,50 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
6,44 €
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Abst. Kursziel*:
63,04%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
6,43 €
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Abst. Kursziel aktuell:
63,35%
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Analyst Name::
Andre Juillard
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KGV*:
-
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