Linde Aktie

407,20EUR 0,60EUR 0,15%
Linde für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.02.2026 13:23:34

Linde Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Linde von 519 auf 537 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die rapide gestiegene Zahl von Raketenstarts sei ein unterschätzter Treiber für die Industriegase-Unternehmen, insbesondere für Linde und Air Products, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Er verwies auf den möglichen Börsengang von Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX Mitte des Jahres und hob seine Wachstumsprognosen für die Unternehmen an./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 16:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 05:44 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Linde plc Outperform
Unternehmen:
Linde plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 537,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 482,22 		Abst. Kursziel*:
11,36%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 482,22 		Abst. Kursziel aktuell:
11,36%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Linde plc

mehr Nachrichten