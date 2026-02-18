NVIDIA Aktie

160,50EUR 4,72EUR 3,03%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
18.02.2026 14:13:35

NVIDIA Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Analyst Srini Pajjuri verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der KI-Chiphersteller und Meta eine mehrjährige Vereinbarung für GPUs, CPUs, Netzwerkkomponenten und Software bekannt gegeben haben. Er sieht darin einen weiteren positiven Schritt für Nvidia, der zudem Wettbewerbsbedenken zerstreuen dürfte./ck/rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 20:28 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 20:28 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 240,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 184,97 		Abst. Kursziel*:
29,75%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 189,20 		Abst. Kursziel aktuell:
26,85%
Analyst Name::
Srini Pajjuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

