NVIDIA Aktie
|160,50EUR
|4,72EUR
|3,03%
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Analyst Srini Pajjuri verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der KI-Chiphersteller und Meta eine mehrjährige Vereinbarung für GPUs, CPUs, Netzwerkkomponenten und Software bekannt gegeben haben. Er sieht darin einen weiteren positiven Schritt für Nvidia, der zudem Wettbewerbsbedenken zerstreuen dürfte./ck/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 20:28 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 20:28 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 240,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 184,97
|
Abst. Kursziel*:
29,75%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 189,20
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,85%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
