Unilever Aktie

48,22EUR -3,06EUR -5,97%
Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.02.2026 12:14:07

Unilever Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever von 5135 auf 5400 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Olivier Nicolai passte seine Schätzungen am Donnerstag an solide Quartalsergebnisse des Konsumgüterkonzerns - gestützt von den Schwellenländern - an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Neutral
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
54,00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
51,20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Olivier Nicolai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Unilever plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Unilever plc

mehr Analysen
12:14 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
10:54 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:39 Unilever Overweight Barclays Capital
12.02.26 Unilever Underperform RBC Capital Markets
12.02.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Unilever plc 48,22 -5,97% Unilever plc

Aktuelle Aktienanalysen

12:39 Fielmann Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:38 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:38 Danone Overweight Barclays Capital
12:16 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:15 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:14 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:14 Unilever Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:12 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:57 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
11:56 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
11:42 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:39 Mercedes-Benz Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:30 RELX Outperform Bernstein Research
11:28 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:19 AB InBev Outperform Bernstein Research
11:18 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:17 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
11:16 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
11:03 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
11:02 SAFRAN Outperform Bernstein Research
11:02 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:01 Volvo AB Sector Perform RBC Capital Markets
10:54 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:50 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:48 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:48 RELX Buy UBS AG
10:47 AB InBev Buy UBS AG
10:37 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:37 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
10:31 JENOPTIK Neutral UBS AG
10:31 Mercedes-Benz Group Hold Jefferies & Company Inc.
10:21 Mercedes-Benz Group Equal Weight Barclays Capital
10:20 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
10:18 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
10:16 SAFRAN Neutral UBS AG
09:59 Siltronic Neutral UBS AG
09:57 L'Oréal Overweight Barclays Capital
09:44 L'Oréal Buy UBS AG
09:43 RELX Overweight Barclays Capital
09:40 EssilorLuxottica Overweight Barclays Capital
09:40 AB InBev Overweight Barclays Capital
09:39 Unilever Overweight Barclays Capital
09:27 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
09:27 Hermès Neutral UBS AG
09:24 Siemens Underweight Barclays Capital
09:24 Carl Zeiss Meditec Equal Weight Barclays Capital
09:04 Hennes & Mauritz AB Underweight Barclays Capital
08:53 SAFRAN Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:49 JENOPTIK Buy Warburg Research
08:32 JENOPTIK Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen