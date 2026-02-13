Unilever Aktie

48,22EUR -3,06EUR -5,97%
Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

13.02.2026 09:39:35

Unilever Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Unilever nach Zahlen von 5700 auf 6000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Warren Ackerman zeigte sich am Donnerstagabend von den Innovationen des Konsumgüterkonzerns und dem Ausblick für das Absatzwachstum überzeugt. Die Pessimisten fokussierten sich auf die träge Entwicklung in den Industriestaaten, während es aber in den Schwellenländern besser aussehen./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 22:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Overweight
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
60,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
51,20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

