Unilever Aktie

48,22EUR -3,06EUR -5,97%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

12.02.2026 12:20:02

Unilever Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 4440 Pence belassen. Die Kennziffern des Konsumgüterkonzerns seien gut, dürften aber nicht stark genug sein, um eine weitere Aufwertung der Aktie zu ermöglichen, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Sell
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
44,40 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
51,20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

