Unilever Aktie
|48,22EUR
|-3,06EUR
|-5,97%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 4440 Pence belassen. Die Kennziffern des Konsumgüterkonzerns seien gut, dürften aber nicht stark genug sein, um eine weitere Aufwertung der Aktie zu ermöglichen, schrieb Guillaume Delmas in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Sell
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
44,40 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
51,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever plc
|
09.02.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Unilever auf 'Hold' - Ziel 5150 Pence (dpa-AFX)
|
21.01.26
|World’s largest chocolate maker hires ousted Unilever boss to replace CEO (Financial Times)
|
09.12.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Unilever klar im Plus nach Abspaltung von The Magnum Ice (dpa-AFX)
|
09.12.25
|Abspaltung: Magnum Ice Cream-Aktie ohne große Kursausschläge (dpa-AFX)
|
08.12.25
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
08.12.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
08.12.25
|Börsenpremiere für Magnum Ice Cream-Aktie: Unilever-Spin-off etwas über Referenzpreis (finanzen.at)
|
08.12.25
|STOXX-Handel STOXX 50 gibt nachmittags nach (finanzen.at)