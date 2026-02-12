Unilever Aktie
|48,22EUR
|-3,06EUR
|-5,97%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
12.02.2026 11:15:04
Unilever Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Underperform" belassen. Die Resultate des Konsumgüterkonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag ./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Underperform
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
40,00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
51,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
James Edwardes Jones
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Unilever plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
