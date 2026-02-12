Unilever Aktie

48,22EUR -3,06EUR -5,97%
Unilever für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78

12.02.2026 11:15:04

Unilever Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 4000 Pence auf "Underperform" belassen. Die Resultate des Konsumgüterkonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag ./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:27 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever plc Underperform
Unternehmen:
Unilever plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
40,00 £
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
51,20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
James Edwardes Jones 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Unilever plc

Analysen zu Unilever plc

