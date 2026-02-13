Unilever Aktie
|48,22EUR
|-3,06EUR
|-5,97%
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
Unilever Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4440 Pence auf "Sell" belassen. Das kontrastreiche vierte Quartal lasse nur begrenzten Spielraum für steigende Erwartungen und einen weiteren Kursanstieg, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstagabend./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 23:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Sell
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
44,40 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
51,20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever plc
|
12.02.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Unilever auf 'Overweight' - Ziel 5700 Pence (dpa-AFX)
|
09.02.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt Unilever auf 'Hold' - Ziel 5150 Pence (dpa-AFX)
|
09.12.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Unilever klar im Plus nach Abspaltung von The Magnum Ice (dpa-AFX)
|
09.12.25
|Abspaltung: Magnum Ice Cream-Aktie ohne große Kursausschläge (dpa-AFX)
|
08.12.25