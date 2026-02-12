NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Unilever nach den vorgelegten Zahlen und den Zielen des Lebensmittelherstellers für 2026 von 4000 auf 4200 Pence angehoben. Die Einstufung wurde dennoch auf "Underperform" belassen. Er gehe alles in allem weiterhin davon aus, dass das organische Umsatzwachstum unterhalb der von Unilever prognostizierten Spanne von 4 bis 6 Prozent liegen werde, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ein kontinuierliches Mengenwachstum von 2 Prozent sei eine hohe Hürde; daher seine Vorsicht./ck/rob/jha/



