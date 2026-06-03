NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Valeo mit Blick auf die hauseigene Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autozulieferer habe über seine KI-Strategie, Robotik-Partnerschaften und die Aussichten für 2026 informiert, schrieb Jose Asumendi am Dienstagabend. Die Franzosen nutzten ihre KI- und Automatisierungsexpertise sowie eine fortgeschrittene Kühlungstechnologie, um neue Wachstumschancen zu erschließen, und prüften auch Geschäftsmöglichkeiten im Drohnenbereich. Mit dem Verzicht auf seltene Erden und dem Einsatz westlicher Komponenten habe sich Valeo als verlässlicher Partner in der Verteidigungsbranche sowie der industriellen Automatisierung positioniert. Zudem erweise sich das angestammte Geschäft trotz der globalen Unsicherheiten als widerstandsfähig./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 20:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 00:15 / BST





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