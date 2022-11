Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktie des Verbund-Konzerns von 87 auf 77 Euro nach unten revidiert. Das Anlagevotum "Hold wurde vom Expertenteam rund um Olly Jeffery mit "Hold" bestätigt.

Nach unten angepasst wurden auch die Gewinnprognosen. Beim Ergebnis pro Aktie (EPS) erwarteten die Analysten für heuer nun 4,89 Euro. Die neuen Schätzungen für die Folgejahre lauten auf 5,64 Euro bzw. 5,46 Euro. Als Dividendenausschüttungen für diesen Zeitraum werden jährlich 3,60 Euro, sowie 3,97 Euro und 2,73 Euro je Anteilsschein prognostiziert.

Die Anpassungen wurden mit den präsentierten 9-Monatszahlen des Energieversorgers begründet. Zudem wurde ein möglicher Preisdeckel von 100 Euro pro Megawattstunde (MWh) für Strom aus Wasserkraft eingearbeitet. Bei einem noch niedrigerem Preisdeckel von 70 Euro je MWh sehen die Analysten einen intrinsischen Wert der Verbund-Aktie von nur 64 Euro.

Am Freitagnachmittag notierten die Verbund-Aktien an der Wiener Börse in einem starken Umfeld mit einem klaren Plus von drei Prozent bei 78,05 Euro.

