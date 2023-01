Die Deutsche Bank hat ihr Kursziel für die Aktie des Verbund-Konzerns von 77,0 auf 84,0 Euro angehoben. Das Anlagevotum "Hold" wurde vom Expertenteam rund um James Brand mit "Hold" bestätigt. In einer Branchenstudie schraubten die Wertpapieranalysten ihre Gewinnprognosen für den heimischen Energieversorger unter anderem wegen des hierzulande höher als erwarteten Strompreisdeckels klar hinauf.

Beim Ergebnis pro Aktie (EPS) erwarteten die Analysten für 2022 nun 5,25 Euro nach vormals 4,81 Euro. Die neuen Schätzungen für die Folgejahre lauteten auf 8,05 (5,55) Euro bzw. 7,64 (5,37) Euro. Die Dividendenschätzung für 2022 belief sich auf 3,80 Euro. Für 2023 und 2024 lag sie bei jeweils 5,20 und 3,90 Euro.

Am Freitag in der Früh notierten die Verbund-Aktien an der Wiener Börse bei 75,5 Euro.

