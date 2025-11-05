Vestas Wind Systems A-S Aktie
|17,65EUR
|0,50EUR
|2,89%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen mit einem Kursziel von 150 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Der operative Gewinn (Ebit) des Windkraftanlagenbauers habe dank der Marge die Erwartungen um 37 Prozent übertroffen, schrieb Colin Moody am Mittwoch. Er begrüßt außerdem die angekündigten Aktienrückkäufe, während sich der eingeengte diesjährige Ausblick im Konsensbereich bewege./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:09 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 02:09 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Outperform
|
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
150,00 DKK
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
19,01 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
130,70 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-Smehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Vestas gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Vestas Wind Systems A-S gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Vestas Wind Systems A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Vestas Wind Systems A-Smehr Analysen
|08:43
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|08:43
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|08:43
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|UBS AG
|20.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Verkaufen
|DZ BANK
|04.12.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|08.11.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.05.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|19.03.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|04.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|17,65
|2,89%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|EVOTEC Outperform
|RBC Capital Markets
|09:23
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:23
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:45
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:45
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|08:43
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|08:42
|Siemens Healthineers Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:31
|Siemens Healthineers Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08:28
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|08:28
|JCDecaux Market-Perform
|Bernstein Research
|08:27
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|Ströer Outperform
|Bernstein Research
|08:26
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|08:24
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|08:19
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|08:15
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:13
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|Continental Buy
|UBS AG
|08:01
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|07:57
|AIXTRON Overweight
|Barclays Capital
|07:43
|Ferrari Buy
|UBS AG
|07:42
|AMD Buy
|UBS AG
|07:37
|QIAGEN Neutral
|UBS AG
|07:33
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|07:33
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07:12
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:02
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|06:45
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:44
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|Deutsche Telekom Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:43
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Pernod Ricard Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:39
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:38
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:32
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.