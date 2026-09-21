AB InBev Aktie
|67,62EUR
|0,10EUR
|0,15%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat AB Inbev mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Buy" belassen. Bei einer Investorenveranstaltung in den USA am 22. und 23. September dürften die Attraktivität der Produktkategorie Bier, die digitalen Plattformen des Konzerns, das Nicht-Bier-Geschäft sowie die Barmittelentwicklung und -verwendung im Fokus stehen, schrieb Mitch Collett in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. AB Inbev werde zudem wohl die mittelfristigen Ziele für das organische operative Ergebniswachstum (Ebit) und den Ausblick auf 2026 bestätigen. Collett hofft aber auf positive Hinweise zur Geschäftsentwicklung als mögliche Kurstreiber./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
79,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
68,10 €
|
Abst. Kursziel*:
16,01%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,83%
|
Analyst Name::
Mitch Collett
|
KGV*:
-
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|09:40
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|67,42
|-0,15%
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