AB InBev Aktie

67,62EUR 0,10EUR 0,15%
AB InBev für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.09.2026 09:40:16

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat AB Inbev mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Buy" belassen. Bei einer Investorenveranstaltung in den USA am 22. und 23. September dürften die Attraktivität der Produktkategorie Bier, die digitalen Plattformen des Konzerns, das Nicht-Bier-Geschäft sowie die Barmittelentwicklung und -verwendung im Fokus stehen, schrieb Mitch Collett in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. AB Inbev werde zudem wohl die mittelfristigen Ziele für das organische operative Ergebniswachstum (Ebit) und den Ausblick auf 2026 bestätigen. Collett hofft aber auf positive Hinweise zur Geschäftsentwicklung als mögliche Kurstreiber./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 08:20 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
68,10 € 		Abst. Kursziel*:
16,01%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
67,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,83%
Analyst Name::
Mitch Collett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Nachrichten

Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

mehr Analysen
09:40 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
18.09.26 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 AB InBev Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.09.26 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
14.09.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 67,42 -0,15% AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)

Aktuelle Aktienanalysen

09:55 TUI Buy Deutsche Bank AG
09:40 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
09:36 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
09:34 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
09:04 Vincorion Buy Deutsche Bank AG
08:11 UBS Outperform RBC Capital Markets
07:54 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:24 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:14 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:01 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:46 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
06:42 ATOSS Software Neutral UBS AG
06:36 Infineon Neutral UBS AG
06:35 Bilfinger Buy UBS AG
18.09.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
18.09.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 Micron Technology Outperform RBC Capital Markets
18.09.26 AUMOVIO Hold Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Oracle Kaufen DZ BANK
18.09.26 adidas Kaufen DZ BANK
18.09.26 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Swiss Re Kaufen DZ BANK
18.09.26 Hannover Rück Kaufen DZ BANK
18.09.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
18.09.26 Allianz Kaufen DZ BANK
18.09.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 DHL Group Hold Warburg Research
18.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 Kontron Buy Warburg Research
18.09.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
18.09.26 DHL Group Hold Jefferies & Company Inc.
18.09.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
18.09.26 BAT Buy Deutsche Bank AG
18.09.26 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
18.09.26 GSK Hold Deutsche Bank AG
18.09.26 Novartis Hold Deutsche Bank AG
18.09.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
18.09.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
18.09.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
18.09.26 Bechtle Buy UBS AG
18.09.26 Apple Neutral UBS AG
18.09.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 Hermès Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 Siltronic Buy UBS AG
18.09.26 Douglas Neutral UBS AG
18.09.26 EssilorLuxottica Buy UBS AG
18.09.26 Ferrari Buy UBS AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen