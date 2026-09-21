TUI Aktie
|6,45EUR
|0,00EUR
|-0,06%
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
TUI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Tui mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Buy" belassen. Seine Schätzung für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) entspreche ungefähr der Konsensprognose, die in der Mitte der Unternehmenszielspanne liege, schrieb Andre Juillard in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Diese stamme noch aus dem April und sei mit den Quartalszahlen im August bestätigt worden. Der Reisekonzern hätte die Zielspanne ohne die Unsicherheit durch die Lage im Nahen Osten und den Ölpreis wohl schon präzisiert./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Buy
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
10,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
6,53 €
|
Abst. Kursziel*:
60,72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
6,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62,79%
|
Analyst Name::
Andre Juillard
|
KGV*:
-
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|Bernstein Research
|12.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
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|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.08.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|08.06.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|TUI AG
|6,45
|-0,12%
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|Deutsche Bank AG
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|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:54
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|06:36
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06:35
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|18.09.26
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|Swiss Re Kaufen
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|18.09.26
|Hannover Rück Kaufen
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|DHL Group Hold
|Warburg Research
|18.09.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Kontron Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|18.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|18.09.26
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.09.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Hermès Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Siltronic Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|18.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Ferrari Buy
|UBS AG