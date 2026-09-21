Bechtle Aktie
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WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 45 auf 49 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag des IT-Dienstleisters sei wie von ihm erwartet kein Wendepunkt für die Anlagestory gewesen, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte ist allerdings optimistischer als bisher für das kommende Jahr sowie die mittelfristigen Wachstumsaussichten./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
49,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34,20 €
|
Abst. Kursziel*:
43,27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,61%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bechtle AG
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17.09.26
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|Pluszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.at)
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16.09.26
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16.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu Bechtle AG
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