FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Pence belassen. Es sei ermutigend, dass es womöglich mehr als nur einen möglichen Interessenten für die spanische Tochter gebe, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Montag vorliegenden Studie unter Verweis auf Pressespekulationen. Denen zufolge sollen sich die Finanzinvestoren JB Capital und Apollo Global Management für ein Angebot zusammengeschlossen haben, möglicherweise hätten auch Apax Partners und die Bank Macquarie Interesse. Laut Grindle wird damit ein Komplettverkauf wahrscheinlicher als ein Gemeinschaftsunternehmen. Im September hatte bereits der britische Investor Zegona mitgeteilt, er führe Gespräche mit Vodafone./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2023 / 11:36 / CET



