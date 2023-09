NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vodafone auf "Neutral" mit einem Kursziel von 93 Pence belassen. Analyst Akhil Dattani beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Pressespekulationen über ein mögliches Angebot des Investmentfonds Zedona für das Spaniengeschäft des Telekommunikationskonzerns. Die kolportierte Offerte über 5 Milliarden Euro sieht er am unteren Ende der Spanne bei vorangehenden ähnlichen Geschäften. Er rechnet mit Gegenangeboten, die meisten möglichen Interessenten dürften aber erst einmal die Entwicklung bei der geplanten Fusion von Masmovil und Orange abwarten, gegen die die EU-Wettbewerbsbehörden Einwände erhoben hatten./tav/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2023 / 08:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2023 / 08:26 / BST



