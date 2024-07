NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Bei einer Telefonkonferenz für Analysten anlässlich der anstehenden Quartalszahlen des Autobauers habe der Leiter Konzern Treasury und Investor Relations Rolf Woller eine grundlegende Verbesserung der Geschäftsaktivitäten verkündet, schrieb der Experte Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese komme jedoch nur langsam voran und werde durch die angekündigten Umstrukturierungen verdeckt./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2024 / 16:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2024 / 16:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.