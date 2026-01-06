Lufthansa Aktie

06.01.2026 11:48:39

Lufthansa Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Harry Gowers erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2025 und 2026 aufgrund niedrigerer Treibstoffkosten. Seine 2026er Schätzungen für die Fluggesellschaft lägen nun rund 4 Prozent über den durchschnittlichen Markterwartungen, schrieb er in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 20:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Neutral
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
8,76 € 		Abst. Kursziel*:
-8,72%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
8,86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,71%
Analyst Name::
Harry Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

