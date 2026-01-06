Lufthansa Aktie
|8,86EUR
|0,23EUR
|2,64%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Harry Gowers erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2025 und 2026 aufgrund niedrigerer Treibstoffkosten. Seine 2026er Schätzungen für die Fluggesellschaft lägen nun rund 4 Prozent über den durchschnittlichen Markterwartungen, schrieb er in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 20:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
