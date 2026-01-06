AB InBev Aktie

54,34EUR 0,38EUR 0,70%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

06.01.2026 11:26:17

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Der Rückkauf der Minderheitsbeteiligung von knapp 50 Prozent an den US-Metallbehälterwerken von institutionellen Investoren für rund 3 Milliarden US-Dollar sei eine risikoarme, ertragssteigernde Transaktion für den Brauereikonzern, schrieb Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 02:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
53,62 € 		Abst. Kursziel*:
19,36%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
54,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,78%
Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

