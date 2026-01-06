Air Liquide Aktie

157,56EUR -0,66EUR -0,42%
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

06.01.2026 11:31:41

Air Liquide Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air Liquide von 208 auf 205 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte wagte in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen Ausblick auf das vierte Geschäftsquartal und die damit einhergehende Halbjahresbilanz des Gasekonzerns. Sie erwartet im Quartal auf vergleichbarer Basis ein Wachstum von 2,2 Prozent, während der Konsens bei 2,1 Prozent liege./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
205,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
155,80 € 		Abst. Kursziel*:
31,58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
157,56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,11%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren!
Aktien in diesem Artikel

Air Liquide S.A. 157,12 -0,70%

