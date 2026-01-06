Air Liquide Aktie
|157,56EUR
|-0,66EUR
|-0,42%
WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073
Air Liquide Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Air Liquide von 208 auf 205 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Virginie Boucher-Ferte wagte in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen Ausblick auf das vierte Geschäftsquartal und die damit einhergehende Halbjahresbilanz des Gasekonzerns. Sie erwartet im Quartal auf vergleichbarer Basis ein Wachstum von 2,2 Prozent, während der Konsens bei 2,1 Prozent liege./ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
|
Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
205,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
155,80 €
|
Abst. Kursziel*:
31,58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
157,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,11%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Air Liquide S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Air Liquide S.A.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Air Liquide S.A.
|157,12
|-0,70%
