Volvo AB Aktie

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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

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17.07.2026 08:58:26

Volvo AB (B) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 365 schwedischen Kronen belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Lkw-Herstellers sei klar besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Der weitere Ausblick auf die einzelnen Absatzregionen sei stabil bis besser./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 02:32 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 02:32 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
365,00 SEK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
341,30 SEK 		Abst. Kursziel*:
6,94%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
341,30 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
6,94%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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