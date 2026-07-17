Volvo AB Aktie
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WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
Volvo AB (B) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 365 schwedischen Kronen belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Lkw-Herstellers sei klar besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Der weitere Ausblick auf die einzelnen Absatzregionen sei stabil bis besser./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 02:32 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 02:32 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
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Unternehmen:
Volvo AB (B)
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
365,00 SEK
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
341,30 SEK
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Abst. Kursziel*:
6,94%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
341,30 SEK
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Abst. Kursziel aktuell:
6,94%
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Analyst Name::
Michael Aspinall
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KGV*:
-
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